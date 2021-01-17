Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин считает, что нет проблем в том, что украинские дети не будут учить русскую литературу и вместо Москвы будут уезжать учиться в Польшу и Германию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Гурина, он не видит проблемы в том, что русскоязычные дети будут учиться на украинском в школе, и будут свободно владеть еще одним языком. Также он не считает проблемой, что продавцы в магазинах обращаются к покупателям только на украинском.

"Нет никакой проблем в том, что дети будут знать мировую литературу вместо "вєлікай рускай", которая за свою историю имела пару коротких интересных вспышек, а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия", - написал он.

"Нет никакой проблемы в том, что наши дети не будут понимать русскую пропаганду и будут ехать учиться в вузы в Польшу и Германию, а не в Москву. Все это пойдет нам всем только на пользу", - добавил депутат.

Напомним, с субботы, 16 января, в силу вступила норма закона об украинизации, которая переводит на украинский язык всю сферу услуг. Это касается не только продавцов и официантов, но и всех, кто общается с клиентами: от фитнес-инструкторов и репетиторов до электронных коммуникаций интернет-магазинов.

Также мы писали, что "слуги народа" Гетманцев и Бужанский требуют отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке.