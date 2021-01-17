Опубликовано видео с самолета, на котором летел в Москву российский оппозиционер Алексей Навальный, уже приземлившийся в аэропорту "Шереметьево".

Видео опубликовал DW на русском в YouTube.

Напомним, сегодня вечером Алексей Навальный и его жена приземлились в аэропорту "Шереметьево". Перед этим аэропорт "Внуково", куда изначально должен был приземлится самолет Навального, закрыли для посадки. Поэтому рейс перенаправили в резервный аэропорт "Шереметьево".

Ранее во "Внуково" пришли сотни журналистов, чтобы встретить оппозиционера. Однако в аэропорт их не пустили.

Как сообщалось, власти РФ обираются задержать политика сразу после прибытия в Москву. Ранее оппозиционера объявили в розыск в РФ по старому делу о похищении денег у компании "Ив Роше".

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