В Европейском совете высказались в поддержку дебатов о сертификатах вакцинации против коронавируса в странах ЕС, но подчеркнули опасность слишком быстрого введения таких документов.

Об этом сообщает председатель ЕС Шарль Мишель в эфире телеканала NPO.

По его словам, если реализовать введение документов слишком рано, то это создаст гигантскую фрустрацию.

В частности, идея введения своего рода паспортов, свидетельствующих о вакцинации граждан против коронавирусной инфекции Covid-19, была на днях выдвинута премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Глава посольства, пытающийся перезапустить важный для экономики его страны туристический сектор, сильно пострадавший от пандемии коронавируса, не призывал придать вакцинации значение обязательного условия для путешествия.

В это же время, он надеялся, что сертификат о вакцинации как гарантия поездки без препятствий могла бы мотивировать людей вакцинироваться.

Представитель ЕС же отметил чувствительность такой постановки вопроса, которая, по его мнению, может создать у некоторых людей впечатление навязывания де-факто вакцинации как обязательной. "Однако это не означает, что надо избегать обсуждать эту тему", - добавил Мишель.

Он считает, что настоящие дебаты о вакцинации состоятся в ходе видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС 21 января. К тому же, уже проходили неформальные обсуждения между руководителями государств-членов ЕС в последние недели.

Мишель рассказал, что перед ЕС встает двойной вопрос: "Согласны ли мы с принципом внедрения сертификата, и, если мы согласны, то когда это приемлемо сделать?". При этом он подчеркнул, что для предполагаемого паспорта вакцинации требуется, чтобы много людей уже были вакцинированы.

"На брифинге в Брюсселе 15 января официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант заявила, что у вопроса учреждения европейских сертификатов или паспортов о вакцинации граждан есть политические и юридические аспекты, которые должны обсуждаться на уровне Евросоюза", - напомнили во время эфира.

В это же время, с медицинской точки зрения, вакцинация должна быть подтверждена документально, поэтому гражданину важно иметь документ, свидетельствующий, что проведена вакцинация. И это касается не только Covid-19, но и любой болезни, от которой нужно вакцинироваться.

"Соответствующие дебаты должны состояться на общеевропейском уровне. Это важные дебаты, но, по ее мнению, это дебаты не медицинского характера, а политического и юридического. Они должны проходить на уровне Евросоюза", - говорит Мишель.

Напомним, что в Евросоюзе хотят выдавать сертификаты всем вакцинированным от коронавируса. В частности, Европейский совет указал на "важность подготовки к своевременному внедрению и распространению вакцин.

Также "Страна" писала, что комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавивируса высказался против введения требования обязательной вакцинации.