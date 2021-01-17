В воскресенье, 17 января, фрегат ВМС Турции прибыл в район крушения сухогруза Arvin в Черном море для участия в поисках пропавших членов экипажа.

Об этом сообщает министерство национальной обороны республики.

"Фрегат Fatih достиг района Инкуму провинции Бартын, где ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению членов экипажа", - рассказали в ведомстве.

Ранее "Страна" сообщала, что судно затонуло у турецкого побережья в воскресенье, 17 января. По предварительной информации, на борту находились 13 членов экипажа. Известно, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны.

Также в МИД сообщили, что пятеро из шести спасенных моряков с сухогруза "Arvin" оказались украинцами. А позже стали известны имена спасенных в Турции моряков с украинского сухогруза "Arvin".