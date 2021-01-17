Российский оппозиционер Алексей Навальный, который заявил о своем возвращении в Россию, прилетел вместе с женой в московский аэропорт "Шереметьево".

Перед этим аэропорт "Внуково", куда изначально должен был приземлится самолет Навального, закрыли для посадки. Поэтому рейс перенаправили в резервный аэропорт "Шереметьево".

Напомним, ранее во "Внуково" запретили снимать прибытие Навального. Запрет в воздушной гавани объяснили пандемией коронавируса.

Как мы писали, российские власти собираются задержать Навального сразу после прибытия в Москву. Ранее оппозиционера объявили в розыск в РФ по старому делу о похищении денег у компании "Ив Роше".

Тем временем вечером в воскресенье сотни журналистов собрались в аэропорту "Внуково", чтобы встретить оппозиционера.

Мы следим за возвращением Навального в Россию в режиме онлайн.