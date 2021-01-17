В Одесской области, где мужчина застрелил себя и жену, оставив предсмертную записку, полиция задержала жителей Беляевского района подозреваемых в незаконном лишении свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

Данное событие произошло в селе Великий Дальник, там двое преступников возрастом 36 и 48 лет, затолкали в свой автомобиль 45-летнего мужчину, на которого ранее затаили обиду и уехали в неизвестном направлении.

"Любая попытка вырваться из салона завершалась для мужчины избиением", - рассказывают в правоохранительных органах, добавив, что мужчина смог убежать только тогда, когда машина застряла в снегу и преступники принялись ее вытаскивать.







В частности, одного из злоумышленников полицейские догнали в селе Секретаревка, где он хотел скрыть автомобиль и другие вещественные доказательства, а другого - на рабочем месте в Дальнике. Оба пока отказываются давать какие-либо объяснения по этому поводу.

"Следователи сообщили мужчинам о подозрении по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - добавили в пресс-центре.



Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве полицейские удерживали в гараже мужчину. Они требовали от него 2,5 тысяч долларов взятки. За эту сумму они обещали не обращать внимание на то, что он, возможно, незаконно хранит в гараже янтарь.

Также напомним, что в Виннице супружеская пара удерживала в подвале мужчину, чтобы выбить с него долг. По данным полиции, злоумышленники обвинили потерпевшего, работавшего у них, в краже 12 тыс. грн. 25-летний пострадавший свою вину отрицал.