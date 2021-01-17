Посольство Украины в Турции назвали имена спасенных членов экипажа с судна "Arvin", которое затонуло у турецких берегов в воскресенье.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Твиттере.

Так, в числе спасенных: Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

"Наши граждане сейчас находятся в государственной больнице г.Бартын. Состояние их здоровья удовлетворительное. Поисково-спасательные продолжаются", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Кроме того, посол Украины в Турции Андрей Сыбига написал в своем микроблоге в Twitter, что турецкие органы предоставляют спасенным морякам "необходимую медицинскую помощь".

"Получено видео с посещения руководством региона Бартын спасенных. Благодарны турецкой стороне за реакцию и помощь", - сообщил он, прикрепив к посту видео из учреждения здравоохранения.

Турецькими органами надається морякам необхідна медична допомога - отримано відео з відвідин керівництвом регіону Бартин врятованих. Вдячні 🇹🇷стороні за реакцію та допомогу pic.twitter.com/ndUA61Xyip — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 17, 2021

Ранее сообщалось, что спасены двое россиян: Виталий Галенко и Николай Климов.

Напомним, судно затонуло у турецкого побережья в воскресенье, 17 января. По предварительной информации, на борту находились 13 членов экипажа. Известно, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны.

Губернатор региона Синан Гюнер рассказал, что члены экипажа, предположительно, были в шлюпках. Плохие погодные условия затрудняют поисково-спасательную операцию.

В турецких изданиях пишут, что спасатели нашли тела трех моряков. Еще три тела без движения заметили на скалах.

Ранее в МИД сообщили, что пятеро из шести спасенных моряков с сухогруза "Arvin" оказались украинцами.