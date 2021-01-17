Местного жителя с контрабандой психотропов задержали возле постового отделения. Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области, где судят банду, которая украла драгоценностей на миллионы гривен, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с контрабандой психотропных веществ на полмиллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

В частности, работники полиции задержали местного жителя возле одного из почтовых отделений с партией психотропного вещества "Альфа PVP".

Позже было установлено, что преступник уже находится под следствием за контрабанду запрещенных веществ из-за границы в Украину.

"Накануне работники Управления по борьбе с наркопреступностью Нацполиции получили оперативную информацию, что в Хмельницкий направляется посылка с партией наркотиков", - рассказывают в пресс-центре.

Преступника, которым оказался 30-летний мужчина, правоохранители задержали неподалеку почтового отделения. При нем обнаружили посылки, в которых полицейские обнаружили около килограмма психотропного вещества "Альфа PVP". Стоимость изъятых психотропов по ценам "черного рынка" составляет почти полмиллиона гривен.

Стоимость изъятых психотропов по ценам "черного рынка" составляет почти полмиллиона гривен

В данный момент мужчина задержан по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за границы в Украину согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

К тому же, по данному факту возбуждено производство по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

"После проведения экспертиз будет решаться вопрос о переквалификации уголовного преступления. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к дальнейшему распространению запрещенного вещества", - добавили сотрудники полиции.

Напомним, что в столичной нарколаборатории нашли 300 кило веществ для изготовления психотропов. Для сбыта товара в Киеве и Киевской области они пользовались почтовыми отделениями и системой "закладок".

Также "Страна" сообщала, что капитан Нацгвардии организовал бывших сослуживцев для торговли психотропами. Во время задержания у него нашли при себе и изъяли вещество, похожее на амфетамин и вещество, похожее на PVP.

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