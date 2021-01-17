В Хмельницкой области, где судят банду, которая украла драгоценностей на миллионы гривен, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с контрабандой психотропных веществ на полмиллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

В частности, работники полиции задержали местного жителя возле одного из почтовых отделений с партией психотропного вещества "Альфа PVP".

Позже было установлено, что преступник уже находится под следствием за контрабанду запрещенных веществ из-за границы в Украину.

"Накануне работники Управления по борьбе с наркопреступностью Нацполиции получили оперативную информацию, что в Хмельницкий направляется посылка с партией наркотиков", - рассказывают в пресс-центре.

Преступника, которым оказался 30-летний мужчина, правоохранители задержали неподалеку почтового отделения. При нем обнаружили посылки, в которых полицейские обнаружили около килограмма психотропного вещества "Альфа PVP". Стоимость изъятых психотропов по ценам "черного рынка" составляет почти полмиллиона гривен.







В данный момент мужчина задержан по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за границы в Украину согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

К тому же, по данному факту возбуждено производство по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

"После проведения экспертиз будет решаться вопрос о переквалификации уголовного преступления. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к дальнейшему распространению запрещенного вещества", - добавили сотрудники полиции.

Напомним, что в столичной нарколаборатории нашли 300 кило веществ для изготовления психотропов. Для сбыта товара в Киеве и Киевской области они пользовались почтовыми отделениями и системой "закладок".

Также "Страна" сообщала, что капитан Нацгвардии организовал бывших сослуживцев для торговли психотропами. Во время задержания у него нашли при себе и изъяли вещество, похожее на амфетамин и вещество, похожее на PVP.