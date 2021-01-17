Поиски пятерых членов экипажа судна "Arvin", которое затонуло в воскресенье у берегов Турции, продолжаются. Из шести спасенных моряков пятеро оказались украинцами.

Об этом заявил пикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Твиттере.

"С судна Arvin, которое шло под флагом Палау, спасены 5 украинцев и 1 иностранец. Они госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Родственники проинформированы. Поиски - уточнение - 5 моряков продолжаются", - написал Николенко.

Ранее он заявлял, что ведутся поиски четырех членов экипажа, двое моряков погибли, остальные шестеро спасены.

По его словам, десять из 12 членов экипажа являются гражданами Украины. О гражданстве погибших и спасенных не сообщалось.

Напомним, сегодня около 13.00 по сообщению морской спасательной службы Турции в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын затонул теплоход "Arvin". На борту находились 12 членов экипажа, из них два гражданина РФ. Позже российскому "Интерфаксу" сообщили в Росморречфлоте, что судовладелец затонувшего у берегов Турции судна - украинская компания "Arvin Shipping LTD".

По данным портала Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходит под флагом Палау с 2016 года, судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd. Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль.

В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария).

Судно типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.