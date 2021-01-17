Московская футбольная команда "Спартак" заявила о желании вернуть 29-летнего полузащитника сборной Голландии Квинси Промеса, который был арестован по подозрению в причастности к нанесению ножевых ранений.

Об этом сообщает "РИА Новости" в воскресенье, 17 января.

"Промес может перейти в "Спартак" в текущее трансферное окно", - сообщают агентстве.

В свою очередь, глава департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов подтвердил, что "стороны находятся в контакте" и в данный момент по этому вопросу идут переговоры.

Отметим, что Квинси Промес имеет суринамские корни, но родился в Амстердаме. Он бывший игрок московского "Спартака", где играл за красно-белых с 2014 по 2018 год, вместе с командой он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

Самый результативный легионер в истории московского "Спартака".

Лучший бомбардир чемпионата России сезона 2017/18.

Лучший игрок чемпионата России по системе "гол+пас" в сезонах 2016/17 и 2017/18.

Входит в число 25 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю турнира.

Рекордсмен среди всех игроков из Нидерландов в истории чемпионатов России по матчам (115) и голам (59).

Напомним, что в декабре Квинси Промес был арестован по подозрению в причастности к нанесению ножевых ранений. Его задержали на три дня, после чего выпустили. В данный момент игрок остается в числе подозреваемых в деле о поножовщине и нападении на родственника во время семейной вечеринки.

Как сообщала "Страна", амстердамский "Аякс" вышел в весеннюю часть Лиги Европы из Лиги чемпионов в том числе и благодаря голам Промеса.