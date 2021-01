Единственная в мире панда-альбинос, живущая в китайском заповеднике, впервые за долгое время попала в объектив камеры слежения.

Соответствующие кадры публикует издание China Daily в Twitter.

В частности, на обнародованном видео животное пробирается сквозь заросли и садится прямо перед камерой. На видео с камеры слежения видна ее светлая шерсть и можно наблюдать, как она дышит. В кадре зверь виден не полностью.

Отметим, что это единственная в мире гигантская панда-альбинос, она бродит по своей естественной среде обитания в Волонге, провинция Сычуань на юго-западе Китая. Считается, что гигантской панде исполнилось три года, и она начала самостоятельную жизнь.

Данное видео было показано в субботу, 16 января на Центральном телевидении Китая.

See the world’s only WHITE giant #panda! This video was released by the #GiantPanda National Park Administration on Friday, captured by a surveillance camera in February 2020. 🐼 pic.twitter.com/iLbX1DvcTB