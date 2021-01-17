В московский аэропорт "Внуково", куда сегодня должен прилететь российский оппозиционер Алексей Навальный, не пускают без билета. Людей пропускают только до рамок металлоискателей, вокруг которых столпились около двухсот человек, в основном журналистов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Среди журналистов много иностранцев. Внутри до рамок места почти нет. Сама зона прилёта ограждена металлическими рамками (что там внутри не видно). Рейс с Навальным уже вылетел.

Отметим, что нынешняя ночь в Москве будет самой холодной за 4 года. В Подмосковье похолодает до -31. Сейчас -20, ощущается -26). Кроме того, этой ночью из-за и снежного бурана у многих замёрзли машины (двери, ручник, коробка передач на паркинге), в связи с чем тариф такси дороже в 2,5-3 раза.

Тем временем стало известно, что во "Внуково" задержали соратников Навального - Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и ещё несколько человек. Также задержан брат Навального Олег.

Напомним, ранее московский аэропорт "Внуково" запретил снимать прибытие Навального. Запрет в воздушной гавани объяснили пандемией коронавируса.

Как сообщала "Страна", в России собираются задержать Навального сразу после прибытия в Москву. Ранее оппозиционера объявили в розыск в РФ по старому делу о похищении денег у компании "Ив Роше".

Мы следим за возвращением Навального в Россию в режиме онлайн.