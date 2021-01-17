Представили Минздрава проинформировали украинцев, что лицо, имеющее актуальный ПЦР-тест, не требует установки приложения "Дома" и соблюдения режима самоизоляции во время пересечения границы.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, данная информация опубликована в соответствии с действующим законодательством и актуально для людей, возвращающихся или въезжающих в Украину из-за рубежа, из государств с значительным распространением Covid-19.

В МОЗ подчеркнули, что основой является тест, который проведен методом полимеразной цепной реакции и актуальный на время прибытия в страну.

Также тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов перед пересечением границы и быть в наличии у пассажира для предъявления представителям ГПС Украины.

В это же время, окончательное решение про установку приложения принимает представитель Государственной пограничной службы Украины.





Также "Страна" сообщала, как досрочно прекратить режим самоизоляции после новогодних путешествий. В первую очередь, нужно сделать ПЦР-тест в верифицированной лаборатории Украины.

Напомним, что, по данным пограничников, украинцы после Рождества начали массово выезжать за границу. За выходные дни государственную границу пересекли 150 000 человек и около 30 000 автомобилей.