Крушение украинского сухогруза Arvin у берегов Турции в Черном море произошло из-за плохих погодных условий.

Об этом заявили в администрации города Бартын, передает ТАСС.

"В районе Инкуму провинции Бартын затонул сухогруз "Арвин", в состав экипажа которого входили 12 граждан Украины. Судно ходило под флагом Палау, оно затонуло из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию", - отметили там.

По информации администрации, в данный момент были спасены шесть человек.

Напомним, судно затонуло у турецкого побережья в воскресенье, 17 января. По предварительной информации, на борту находились 13 членов экипажа. Известно, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны. Губернатор региона Синана Гюнера рассказал, что члены экипажа, предположительно, были в шлюпках. Плохие погодные условия затрудняют поисково-спасательную операцию.

Как сообщалось, затонувший у берегов Турции сухогруз принадлежит украинской компании.