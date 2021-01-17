"Укрзализныця" планирует разрешить посадку пассажиров в поезда по ксерокопии документов, удостоверяющих личность.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал председатель правления компании Владимир Жмак.

"Мы сейчас на правлении рассматриваем вопрос и примем в ближайшее время об упрощении требований к документам, предъявляемых пассажиром. Мы будем говорить о том, что "Дія" будет действовать, ксерокопия документов также будет достаточным основанием для допуска пассажира в вагон. Почему сейчас это происходит? Потому что старое положение, утвержденное уже давно, до сих пор действует, мы его пока не успели отменить", - сказал Жмак.

Видео: YouTube/ Украина 24

Ранее глава компании заявил о планах по усилению контроля за соблюдением норм провоза багажа пассажирами поездов, чтобы избежать убытков.

Также он сообщил, "Укрзализныця" планирует восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму. По его мнению, прекращение железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями и Россией несет негативные экономические последствия.