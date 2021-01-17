Сегодня в Москву возвращается Алексей Навальный - российский оппозиционер, который лечился в Германии от последствий отравления. Как утверждает он сам (и с этим солидарны немецкие врачи) - его пытались убить с помощью яда "Новичок".

Российская власть эти обвинения отрицает и требует доказательств. Пока, кроме заявлений правительства Германии, их публично никто не предъявил.

Навальный в Германии с конца августа. После прихода в сознание и улучшения его состояния оппозиционер заявил, что его травили сотрудники ФСБ. И выпустил несколько расследований, в которых назвал их фамилии.

Однако и это строгим доказательством покушения Кремля на жизнь Алексея назвать было нельзя - объективно проверяемой информации он не опубликовал. А на днях заявил, что возвращается в Россию.

При этом уже тогда было известно, что Навальный находится на условном сроке за мошенничество и должен отмечаться в полиции. С октября политик был уже здоров и мог вернуться в Россию, чтобы это сделать - но просидел в Германии до января.

ФСИН - российская служба исполнения наказаний - уже заявила, что Алексея при выходе из самолета задержат до суда о замене условного срока на реальный. Этот суд назначен на 29 декабря.

"Страна" следит за ситуацией в аэропорту Внуково, куда в 18:20 по Киеву прилетает Навальный.

17:29 Что сейчас происходит в аэропорту сейчас. Видео "Страны".

17:22 Во "Внуково" задержали соратников Навального - Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и ещё несколько человек. Также задержан брат Навального Олег.

17:15 В сам аэропорт, куда прилетает Навальный, не пускают без билета. Пройти можно только до рамок металлоискателей, где столпились человек двести. В основном это журналисты, в том числе иностранные.

17:00 Российский политолог Сергей Марков анализирует причины, по которым Навальный возвращается в Россию.

"Почему Навальный возвращается в Россию? На это есть несколько версий.

1. Версия романтических сторонников Навального, - это настоящий бесстрашный герой, он едет в Россию, чтобы сделать будущую прекрасную Россию. Не все верят.

2. Поэтому у практичных сторонников Навального есть своя версия, практичная политехнологическая. Он выждал момент, когда ему угрожают реальной тюрьмой и решил поставить российские власти в ситуацию цугцванга. Если российские власти арестовывают его - все начинают критиковать Путина за тиранизм. Если российские власти не арестовывают его - все начинают критиковать Путина как труса, слабака.

3. Версия противников международная - просто Германия устала нести политические издержки за фальсификацию отравления Навального и попросили его уехать в Россию. Попросили, сняв охрану и сняв деньги.

4. Есть версия нежная политехнологическая. Ее поддерживают и сторонники и противники. Говорят, организаторам очень понравился белорусский вариант. Женщины. Это в американском тренде. Поэтому пусть непредсказуемого Навального посадят, а вместе него будут 2 красивые вполне управляемые женщины- его жена Юля Навальная и Соболь.

5. Есть версия и грубая политехнологическая. Говорят, руководство Навальным просто выгнали его в Россию со словами, - нам здесь эмигрантов бездельников уже так много не надо. Якобы поставили перед ним ультиматум, что вы можете сохранить уровень политической и финансовой поддержки, только в России, а не за границей, где вы сливаетесь в тени Ходорковского. Только в России вы можете быть полезны реально делу свержения Путина. Ну а если посадят, то будем делать из вас народного героя.

Мое личное мнение- сочетание 2ой политехнологической сторонников и 5ой политехнологической противников".

16:52 Жена Алексея опубликовала видео из самолета, где говорит фразу из фильма "Брат-2": "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим".

16:45 Во Внуково оппозиционера уже ждут десятки журналистов.

16:30 "Немецкая волна" опубликовала видео Навального в самолете авиакомпании "Победа", который вылетел из Берлина в Москву.

Алексей летит с женой Юлией. "Я очень счастлив, если вы дадите мне сесть", - говорит он журналисту. "Меня арестуют? Не может такого быть", - то ли в шутку, то ли всерьез говорит Навальный.

16:22 Навального подвезли в берлинский аэропорт на черной машине с мигалками - как немецкого правительственного чиновника.