Для сохранения социальной активности можно общаться с близкими онлайн. Фото: freepik

В связи с введенными ограничениями в Украине, представители Минздрава рассказали, как сохранить социальную активность во время карантина.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В МОЗ напомнили, что введение карантинных ограничений, которые действуют в Украине с 8 по 24 января, совпадает с окончанием инкубационного периода Covid-19 у людей, потенциально зараженных в рождественские праздники.

"В то время на территории страны произошло активное перемещение населения в пределах Украины и за ее границами, что увеличило риск распространения инфекции", - объяснили в МОЗ.

Для того, чтобы не потерять социальную активность во время карантина, нужно:

  • организовать свое расписание (физические упражнения, личная гигиена, правильный рацион питания);
  • помнить о важности социальных связей (можно общаться онлайн с коллегами, друзьями и близкими);
  • контролировать свои переживания (в случае стресса можно заняться тем, что вас отвлекает).


К тому же, в Минздраве рассказали, как избежать вирус, пока не началась вакцинация в Украине. Для этого нужно:

  • носить маску в общественных местах и следить за тем, чтобы она закрывала и нос, и рот;
  • мыть руки около 40 секунд, при отсутствии такой возможности - использовать антисептики с содержанием не менее 60 % спирта;
  • грязными руками не трогать глаза, нос и рот;
  • в случае болезни оставаться дома;
  • кашлять и чихать в изгиб локтя или одноразовый платок;
  • регулярно проветривать помещение и дезинфицировать поверхности;
  • с людьми соблюдать дистанцию в 1,5 метра (особенно с симптомами респираторного заболевания).

К тому же, нужно внимательно следить за своим здоровьем и при появлении симптомов болезни немедленно обратиться к врачу.
В Минздраве рассказали, как избежать вирус, пока не началась вакцинация в Украине
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