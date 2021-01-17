В связи с введенными ограничениями в Украине, представители Минздрава рассказали, как сохранить социальную активность во время карантина.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В МОЗ напомнили, что введение карантинных ограничений, которые действуют в Украине с 8 по 24 января, совпадает с окончанием инкубационного периода Covid-19 у людей, потенциально зараженных в рождественские праздники.

"В то время на территории страны произошло активное перемещение населения в пределах Украины и за ее границами, что увеличило риск распространения инфекции", - объяснили в МОЗ.

Для того, чтобы не потерять социальную активность во время карантина, нужно:

организовать свое расписание (физические упражнения, личная гигиена, правильный рацион питания);

помнить о важности социальных связей (можно общаться онлайн с коллегами, друзьями и близкими);

контролировать свои переживания (в случае стресса можно заняться тем, что вас отвлекает).



К тому же, в Минздраве рассказали, как избежать вирус, пока не началась вакцинация в Украине. Для этого нужно:

носить маску в общественных местах и следить за тем, чтобы она закрывала и нос, и рот;

мыть руки около 40 секунд, при отсутствии такой возможности - использовать антисептики с содержанием не менее 60 % спирта;

грязными руками не трогать глаза, нос и рот;

в случае болезни оставаться дома;

кашлять и чихать в изгиб локтя или одноразовый платок;

регулярно проветривать помещение и дезинфицировать поверхности;

с людьми соблюдать дистанцию в 1,5 метра (особенно с симптомами респираторного заболевания).

К тому же, нужно внимательно следить за своим здоровьем и при появлении симптомов болезни немедленно обратиться к врачу.



Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве объяснили украинцам, кому стоит бояться повторного заражения коронавирусом.

Также напомним, что в МОЗ назвали украинцам симптомы заболеваний, при которых проведут бесплатное тестирование на коронавирус.