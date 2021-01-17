Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным и его женой Юлией уже вылетел из берлинского аэропорта и направляется в Москву. Супружеская пара записала видеообращение, в котором Юлия Навальная произносит фразу из фильма "Брат-2".

"Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - заявила супруга оппозиционера на борту самолета.

Также в комментарии журналистом Навальный выразил уверенность, что по прилету в Москву его не арестуют.

"Это невозможно", - сказал блогер.

Напомним, московский аэропорт "Внуково", куда планирует прилететь из Берлина оппозиционер Алексей Навальный, запретил снимать это событие. Запрет в воздушной гавани объяснили пандемией коронавируса.

Как сообщала "Страна", в России собираются задержать Навального сразу после прибытия в Москву. Ранее оппозиционера объявили в розыск в РФ по старому делу о похищении денег у компании "Ив Роше".