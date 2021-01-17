В понедельник, 18 января, Украина все еще будет окутана морозами, теплая погода завтра ожидается только в западной части Европы.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ближайшая ночь в большинстве районов Украины будет сопровождаться приличными "минусами" - в основном, -16...-23 градусов, а иногда и -22...-27 градусов.

В южной части Украины и на юго-западе ночью будет -10...-15 градусов, днем -6...-12 градусов. Снега, по прогнозам синоптика, не будет, однако в Крыму и Приазовском районе возможны ливни, а на Западе и Севере небольшие снежинки.

"В Киеве в понедельник, 18 января, погода будет без значительных осадков, но солнце скроется и столицу накроет облаками, поэтому где-то может появиться небольшой снег", - рассказала синоптик.

На дорогах Украины будет преобладать гололед, в ближайшую ночь в Киеве столбики термометров опустятся до -18 градусов, днем ожидается -12...-15 градусов.

"Мороз пока все равно будет доминировать над Украиной, но теплый воздух начнет оттеснять низкие градусы и в западных областях Украины начнут уменьшаться морозы", - добавили Диденко.

Ближе к среде, 20 января, теплая погода распространится на большее количество областей Украины, а 21 января практически во всех регионах начнется потепление.





Ранее "Страна" сообщала, что синоптик предупредила об усилении аномальных морозов в Украине до -30 градусов. По словам Диденко, существенных осадков не будет, только в Крыму и Приазовье местами снег и порывистый ветер.

Также напомним, что в Украине водителей предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах. Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое и местами заснеженное.