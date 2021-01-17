По данным министерства иностранных дел Украины, на борту затонувшего у берегов Турции судна Arvin были десять украинцев и два иностранца. Шесть человек были спасены, двое погибли, поиски еще четырех продолжаются.

Об этом в своем Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"У берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. 6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция по 4 морякам продолжается. Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи. "Горячая" линия: +90 539 550 98 98", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел у берегов провинции Бартын на севере Турции, в субботу 17 января. Ранее сообщалось, что на борту было 15 членов экипажа. По словам очевидцев, возможной причиной крушения судна "Арвин" могла стать плохая погода.

По данным портала Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходит под флагом Палау с 2016 года, судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd. Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль.

В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом был определен Бургас (Болгария). Судно типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство".

Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.

Ранее Росморречфлот сообщил, что на борту находились двое граждан России.