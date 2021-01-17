В понедельник, 18 января, в Украине будет держаться морозная погода, столбики термометров покажут до -22 градусов ночью и до 15 градусов мороза в дневное время.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Погода в начале недели будет сопровождаться юго-западным ветром. На большей части территории Украины - на дорогах гололедица.

В северной части Украины будет холоднее всего и ночью температура воздуха будет -19...-22 градуса. В дневное время будет теплее, от -13 до -16.

В западной части Украины будет облачно, с возможными прояснениями. Температура воздуха ночью от -12 до -21, днем -8...-15 градусов.

Южная и восточная области будут также в дневное время суток с преобладающей облачной погодой. Температура воздуха ночью опустится до -16 градусов.

В столице Украины в дневное время синоптики прогнозируют -13...-15 градусов, ночью до 19 градусов мороза.



Напомним, что синоптик предупредила об усилении аномальных морозов в Украине до -30 градусов. В это же время, существенных осадков не будет, только в Крыму и Приазовье местами снег и порывистый ветер.

Как сообщала "Страна", в Украине водителей предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах.