На борту затонувшего у берегов Турции сухогрузного судна Arvin находилось 13 граждан Украины. При этом число погибших возросло до четырех. Шесть членов экипажа спаслись.

Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер в эфире канала NTV.

"Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины", - сказал чиновник.

Оператором судна была украинская компания Tesoro Marine, добавил Гюнер.

По новым данным, число моряков, погибших при крушении, возросло до четырех. Спасены шестеро.

В свою очередь в Росморречфлоте утверждают, что в экипаже сухогруза находилось и двое россиян.

А согласно сообщению украинского МИД на борту было 10 украинцев и два иностранца. "6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция по 4 морякам продолжается", - говорится в заявлении спикера МИД Олега Николенко.

Напомним, инцидент произошел у берегов провинции Бартын на севере Турции, в субботу 17 января. Ранее сообщалось, что на борту было 15 членов экипажа. По словам очевидцев, возможной причиной крушения судна "Арвин" могла стать плохая погода.

Ранее Росморречфлот сообщил, что на борту находились двое граждан России.