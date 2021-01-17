Украинский политик и ученый Владимир Горбулин, который был первым генеральным директором Национального космического агентства, сегодня отмечает свое 82-летие.

Об этом говорится в поздравлении и.о. главы Государственного космического агентства Михаила Льва.

"Вы сделали огромный вклад в становление независимой Украины, в создание космической отрасли, национальной безопасности и обороны нашей страны. Ваши знания и опыт бесценны! Желаем Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и долгих лет жизни", - сказал он.

Уточним, что Горбулин является доктором технических наук, профессором и академиком Национальной академии наук Украины.

Напомним, 9 декабря прошлого года Горбулина назначили на пост председателя Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".