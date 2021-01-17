В Германии российского оппозиционного политика Алексея Навального везут прямо к трапу самолета, который вылетит в московский аэропорт "Внуково". В здание аэропорта сам он заходить не будет.

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"Алексея Навального привезут прямо к трапу самолета, вылетающего в Москву. По данным немецких СМИ, он не будет заходить в здание аэропорта и проходить досмотр вместе с другими пассажирами", - рассказали журналисты.

Как можно заметить, у здания аэропорта находится несколько человек, которые снимают происходящее на камеры. При этом Навальный не будет проходить регистрацию, поскольку за него это сделали сотрудники федеральной полиции.

В Берлине Навального отправляют сразу к трапу, минуя аэропорт. Видео: t.me/breakingmash

Напомним, московский аэропорт "Внуково", куда планирует прилететь из Берлина оппозиционер Алексей Навальный, запретил снимать это событие. Запрет в воздушной гавани объяснили пандемией коронавируса.

Как сообщала "Страна", в России собираются задержать Навального сразу после прибытия в Москву.