Великобритания станет первым или вторым государством за пределами Северной Америки, которое посетит Джо Байден после вступления в должность президента США.

Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на окружение избранного главы государства.

По данным собеседников издания, Байден не намерен совершать зарубежных визитов до лета в связи с пандемией и необходимостью сосредоточиться на вопросах внутренней политики США. Исключением может стать визит в Канаду.

Первая поездка Байдена в Европу, скорее всего, будет приурочена к саммиту G7, который состоится в июне этого года в городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. После этого избранный президент США может посетить Британию еще и осенью, чтобы принять участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

По словам экспертов, визит Байдена в Британию станет большой удачей для правительства Бориса Джонсона, так как ранее аналитики предсказывали похолодание в отношениях Соединенного Королевства и США после Brexit. Байден, гордящийся своим ирландским происхождением и поддерживающий тесные связи с Дублином, неоднократно заявлял, что является противником идеи выхода Британии из Евросоюза. Он также выражал опасения по поводу того, что действия британских властей могут поставить под угрозу Белфастское соглашение 1998 года, позволившее прекратить конфликт между протестантской и католической общинами Северной Ирландии.

Британские политические комментаторы опасались, что отношение следующего главы Белого дома к Джонсону будет прохладным и в силу того, что дружеское расположение к британскому премьеру регулярно демонстрировал нынешний президент США республиканец Дональд Трамп. В одном из интервью Байден даже назвал Джонсона "клоном Трампа в физическом и эмоциональном плане".

По словам "близкого друга Байдена", с которым беседовали сотрудники издания, новый президент планирует забыть о разногласиях с нынешним руководством Соединенного Королевства, сосредоточившись на укреплении так называемых особых отношений США с Великобританией.

В ближайшие недели Соединенные Штаты должен посетить глава британского МИД Доминик Рааб, если это позволят сделать коронавирусные ограничения.

Также ожидается, что посол Великобритании в США Карен Пирс будет одним из почетных гостей на предстоящей церемонии инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Ранее мы рассказывали о разногласиях между действующим президентом США Дональдом Трампом и премьером Британии Борисом Джонсоном из-за возможного сотрудничества королевства с китайской компанией Huawei.