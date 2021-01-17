Правительство Австрии приняло решение еще раз продлить уже третий локдаун в стране, введенный 26 декабря, до 7 февраля. Ранее предполагалось, что жесткие карантинные ограничения перестанут действовать в стране с 24 января. То есть до 7 февраля не будут работать рестораны, непродовольственные магазины, музеи, отели и сфера услуг.

Об этом в ходе пресс-конференции в воскресенье, 17 января, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По словам Курца, за следующие семь дней необходимо добиться снижения отметки заболеваемости по меньшей мере до 50 случаев на 100 тысяч человек. Сейчас этот показатель составляет 131.

"Наша цель - достичь этого показателя к 8 февраля, и предпринять 8 февраля первые шаги по отмене ограничений", - сказал Курц.

Он добавил, что Австрия хочет избежать ситуации с активным распространением новых штаммов коронавирусной болезни, которая происходит в Великобритании и Ирландии.

Сначала после локдауна в Австрии откроются школы, музеи, непродовольственные магазины и парикмахерские. Отелям и заведениям общественного питания придется ждать соответствующего решения правительства в середине февраля.

По данным независимого сайта статистики Worldometers, в Австрии выявлено более 393,7 тысяч случаев Covid-19, умерли более 7 тысяч пациентов, выздоровели свыше 369 тысяч человек.

Напомним, 12 января стало известно, что Австрия еще сильнее ужесточает требования для въезда в страну.

А вчера в Вене прошла масштабная демонстрация против карантинных ограничений, введенных в стране. По Рингу, кольцевой дороге вокруг центрального района Вены, передвигались тысячи недовольных австрийцев.