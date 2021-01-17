Затонувший у берегов Турции сухогруз Arvin принадлежит украинской компании, в его экипаж входят только два гражданина России.

Об этом со ссылкой на Росморречфлот информирует агентство "Интерфакс".

В ведомстве сообщили, что судовладельцем затонувшего сухогруза является украинская компания Arvin Shipping LTD.

"В экипаже из 12 человек два гражданина России", - добавили в Росморречфлоте.

Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль. В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом захода был определен Бургас (Болгария).

Сухогруз типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходил под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже он перешел к другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.

В заявлении командно-оперативного центра группы береговой охраны Западного Причерноморья, приведенного агентством Анадолу, говорится, что затонуло грузовое судно Arvin, которое ходит под флагом Палау. В то же время "Интерфакс" (со ссылкой на турецкие источники - Ред.) утверждает, что сухогруз шел под флагом РФ.

Напомним, инцидент произошел у берегов провинции Бартын на севере Турции, в субботу 17 января. Ранее сообщалось, что на борту было 15 членов экипажа. По словам очевидцев, возможной причиной крушения судна "Арвин" могла стать плохая погода.

В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, спасены шесть членов экипажа.