Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что первыми прививку от коронавируса получат только парламентарии старшего возраста с сопутствующими заболеваниями.

Слова нардепа приводит "УНН".

"Нардепы не подпадают под первые два этапа вакцинации. Если там у кого старший возраст и сопутствующие заболевания, то так они быстрее всего смогут в другий этап попасть. Но не потому, что они народные депутаты, а потому, что они люди старшего возраста и у них есть сопутствующие заболевания", - рассказала она.

В то же время Кравчук уточнила, что прививаться народные избранники должны за свой счет, когда в Украине появится коммерческая вакцинация.

"Надо понимать, что это не будет раньше, чем второе полугодие 2021 года, потому что сейчас все производители подписывают контракты, в первую очередь, с государствами, потому что государства им гарантируют оплату миллионов доз, а уже потом будут происходить коммерческие вещи. Я так понимаю сейчас нет ограничений относительно того, чтобы сертифицированная вакцина была доступна в клиниках для тех, кто может себе позволить. Я слышала от коллег в медицинском комитете, что это может стоить в среднем 800 грн, то есть это на уровне теста. Есть смысл это делать. Но когда это будет происходить, ясно, что не в ближайшие месяцы", - добавила она.

Напомним, по словам Кравчук, первые вакцины от коронавируса Украина может получить уже в феврале.