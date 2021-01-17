В результате крушения российского сухогруза "Арвин" у берегов Турции в Черном море погибли как минимум два члена экипажа. Спасательная операция еще продолжается.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Два члена экипажа российского судна, затонувшего у берегов Турции, погибли", - говорится в сообщении.

Позже местные власти рассказали, что количество спасенных членов экипажа возросло до пять человек. В то же время министерство обороны Турции направило к месту крушения сухогруза фрегат. Сама спасательная операция еще продолжается.

Напомним, инцидент произошел у берегов провинции Бартын на севере Турции, в субботу 17 января. Всего на борту было 15 членов экипажа. По словам очевидцев, возможной причиной крушения судна "Арвин" могла стать плохая погода.

Также "Страна" рассказывала, что 28 декабря прошлого года стало известно, что в Баренцевом море, у Новой Земли, затонуло судно "Онега". Из 19 человек экипажа спасти на данный момент удалось только двоих.