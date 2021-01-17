В воскресенье, 17 января, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский раскритиковал главу фракции Давида Арахамию, который не хочет созывать внеочередное заседание фракции из-за введения против Дубинского санкций со стороны министерства финансов США.

Соответствующий пост Дубинский опубликовал в своем Facebook.

"Вместо того, чтобы заслушать мою доказательную позицию о беспочвенности данных санкций, и отреагировать на неё - глава фракции Арахамия зачем-то прячет голову в песок, и откладывает эту крайне необходимую, прежде всего партии встречу", - рассказал он.

При этом Дубинский признался, что "не хочется даже и думать", что Арахамия умышленно подставляет президента и партию.

"Конечно, я надеюсь, что это только из-за безответственности и непонимания политической важности таких действий. Потому что о том, что глава фракции умышлено подставляет президента и партию (Арахамия руководитель Николаевской ячейки), не хочется даже и думать", - рассказал он.

Напомним, на днях Минфин США опубликовал заявление о санкциях против семерых украинцев, которые участвовали в публикации "пленок Деркача" и разоблачении действий Демпартии в Украине. В их число попал нардеп Александр Дубинский.

"Страна" подробно разбиралась, почему США ввели санкции против украинцев, говоривших о внешнем управлении.

Также мы писали о том, что 15 января сайт нардепа Александра Дубинского оказался заблокирован. К нему не было доступа из Украины и других стран.

После этого Дубинский потребовал созвать внеочередное заседание "Слуг народа", однако Арахамия заявил, что данный вопрос будет рассмотрен "вместе с другими вопросами повестки дня", а специально созывать нардепов для этого не будут.