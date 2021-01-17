Кто сегодня идет на выборы мэра в трех городах Украины. Полный список кандидатов
В воскресенье утром, 17 января, в Борисполе и Броварах Киевской области, а также в Новгород-Северском Черниговской области проходят повторные выборы мэра.
Борисполь
В Борисполе повторные выборы назначены из-за того, что победитель избирательной гонки умер. Анатолий Федорчук, который возглавлял город с 2006 года, скончался от коронавируса 28 октября 2020 года, еще до объявления официальных результатов, на которых он, по предварительным данным, победил.
В этом городе за кресло мэра борются:
- Байчас Владислав Михайлович - самовыдвиженец;
- Борисенко Владимир Константинович - "Европейская солидарность";
- Верес Олег Александрович - самовыдвиженец;
- Волошин Олег Николаевич - самовыдвиженец;
- Галаган Владимир Леонидович - самовыдвиженец;
- Денисов Александр Анатольевич - самовыдвиженец;
- Иванов Дмитрий Федорович - самовыдвиженец;
- Кондратенко Владимир Викторович - "УДАР Виталия Кличко";
- Николаева Ирина Васильевна - самовыдвиженец;
- Петровскис Игорь Эвалдсович - самовыдвиженец;
- Скороход Анна Константиновна - самовыдвиженец;
- Тищенко Богдан Васильевич - самовыдвиженец;
- Хилько Андрей Анатольевич - самовыдвиженец;
- Циздын Андрей Анатольевич - самовыдвиженец;
- Шевц Виктория Александровна - самовыдвиженец;
- Шевченко Ярослав Анатольевич - самовыдвиженец.
Бровары
Выборы мэра Броваров пройдут согласно судебному решению - 9 ноября прошлого года Киевский окружной административный суд признал несостоявшимися выборы мэра и депутатов, обязав территориальную избирательную комиссию провести повторные выборы.
Там представлены такие кандидаты:
- Боголюбов Сергей Николаевич - "Наш край";
- Иваненко Валерий Иванович - "Европейская солидарность";
- Коваленко Виктория Николаевна - "Родной дом";
- Мартиян Сергей Михайлович - "Украина славная";
- Маслак Юрий Владимирович - "За будущее";
- Немчина Татьяна Федоровна - самовыдвиженец;
- Ратников Дмитрий Геннадьевич - "Слуга народа";
- Сапожко Игорь Васильевич - "Команда Игоря Сапожко "Единство";
- Саук Андрей Николаевич - "Голос";
Новгород-Северский
Победивший на выборах в Новгород-Северском Черниговской области Олег Бондаренко 29 октября скончался в областной больнице Чернигова от коронавируса.
В мэры Новгород-Северского Черниговской области выдвинулись:
- Кауфман Вячеслав Маркович - "Наш край";
- Кропот Виктор Николаевич - "Слуга народа";
- Крупельницкий Дмитрий Александрович - самовыдвиженец;
- Могильный Александр Александрович - "Батькивщина";
- Плотников Павел Александрович - самовыдвиженец;
- Соловар Максим Михайлович - самовыдвиженец;
- Ткаченко Людмила Николаевна - "Родной дом";
Ранее мы писали о том, что выборы на подконтрольной Киеву территории Донбасса невозможно провести в марте 2021 года из-за того, что нет возможности обеспечить безопасность избирателей.
Также "Страна" рассказывала, что местные выборы хотели провести в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Они не проводились 25 октября одновременно с местными выборами.