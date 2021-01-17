Выборы проходят в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском. Фото: Страна

В воскресенье утром, 17 января, в Борисполе и Броварах Киевской области, а также в Новгород-Северском Черниговской области проходят повторные выборы мэра.

Борисполь

В Борисполе повторные выборы назначены из-за того, что победитель избирательной гонки умер. Анатолий Федорчук, который возглавлял город с 2006 года, скончался от коронавируса 28 октября 2020 года, еще до объявления официальных результатов, на которых он, по предварительным данным, победил.

В этом городе за кресло мэра борются:

  • Байчас Владислав Михайлович - самовыдвиженец;

  • Борисенко Владимир Константинович - "Европейская солидарность";

  • Верес Олег Александрович - самовыдвиженец;

  • Волошин Олег Николаевич - самовыдвиженец;

  • Галаган Владимир Леонидович - самовыдвиженец;

  • Денисов Александр Анатольевич - самовыдвиженец;

  • Иванов Дмитрий Федорович - самовыдвиженец;

  • Кондратенко Владимир Викторович - "УДАР Виталия Кличко";

  • Николаева Ирина Васильевна - самовыдвиженец;

  • Петровскис Игорь Эвалдсович - самовыдвиженец;

  • Скороход Анна Константиновна - самовыдвиженец;

  • Тищенко Богдан Васильевич - самовыдвиженец;

  • Хилько Андрей Анатольевич - самовыдвиженец;

  • Циздын Андрей Анатольевич - самовыдвиженец;

  • Шевц Виктория Александровна - самовыдвиженец;

  • Шевченко Ярослав Анатольевич - самовыдвиженец.

Бровары

Выборы мэра Броваров пройдут согласно судебному решению - 9 ноября прошлого года Киевский окружной административный суд признал несостоявшимися выборы мэра и депутатов, обязав территориальную избирательную комиссию провести повторные выборы.

Там представлены такие кандидаты:

  • Боголюбов Сергей Николаевич - "Наш край";

  • Иваненко Валерий Иванович - "Европейская солидарность";

  • Коваленко Виктория Николаевна - "Родной дом";

  • Мартиян Сергей Михайлович - "Украина славная";

  • Маслак Юрий Владимирович - "За будущее";

  • Немчина Татьяна Федоровна - самовыдвиженец;

  • Ратников Дмитрий Геннадьевич - "Слуга народа";

  • Сапожко Игорь Васильевич - "Команда Игоря Сапожко "Единство";

  • Саук Андрей Николаевич - "Голос";

Новгород-Северский

Победивший на выборах в Новгород-Северском Черниговской области Олег Бондаренко 29 октября скончался в областной больнице Чернигова от коронавируса. 

В мэры Новгород-Северского Черниговской области выдвинулись:

  • Кауфман Вячеслав Маркович - "Наш край";

  • Кропот Виктор Николаевич - "Слуга народа";

  • Крупельницкий Дмитрий Александрович - самовыдвиженец;

  • Могильный Александр Александрович - "Батькивщина";

  • Плотников Павел Александрович - самовыдвиженец;

  • Соловар Максим Михайлович - самовыдвиженец;

  • Ткаченко Людмила Николаевна - "Родной дом";

Ранее мы писали о том, что выборы на подконтрольной Киеву территории Донбасса невозможно провести в марте 2021 года из-за того, что нет возможности обеспечить безопасность избирателей.

Также "Страна" рассказывала, что местные выборы хотели провести в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Они не проводились 25 октября одновременно с местными выборами.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться