В воскресенье утром, 17 января, в Борисполе и Броварах Киевской области, а также в Новгород-Северском Черниговской области проходят повторные выборы мэра.

Борисполь

В Борисполе повторные выборы назначены из-за того, что победитель избирательной гонки умер. Анатолий Федорчук, который возглавлял город с 2006 года, скончался от коронавируса 28 октября 2020 года, еще до объявления официальных результатов, на которых он, по предварительным данным, победил.

В этом городе за кресло мэра борются:

Байчас Владислав Михайлович - самовыдвиженец;





Борисенко Владимир Константинович - "Европейская солидарность";





Верес Олег Александрович - самовыдвиженец;





Волошин Олег Николаевич - самовыдвиженец;





Галаган Владимир Леонидович - самовыдвиженец;





Денисов Александр Анатольевич - самовыдвиженец;





Иванов Дмитрий Федорович - самовыдвиженец;





Кондратенко Владимир Викторович - "УДАР Виталия Кличко";





Николаева Ирина Васильевна - самовыдвиженец;





Петровскис Игорь Эвалдсович - самовыдвиженец;





Скороход Анна Константиновна - самовыдвиженец;





Тищенко Богдан Васильевич - самовыдвиженец;





Хилько Андрей Анатольевич - самовыдвиженец;





Циздын Андрей Анатольевич - самовыдвиженец;





Шевц Виктория Александровна - самовыдвиженец;





Шевченко Ярослав Анатольевич - самовыдвиженец.

Бровары

Выборы мэра Броваров пройдут согласно судебному решению - 9 ноября прошлого года Киевский окружной административный суд признал несостоявшимися выборы мэра и депутатов, обязав территориальную избирательную комиссию провести повторные выборы.

Там представлены такие кандидаты:

Боголюбов Сергей Николаевич - "Наш край";





Иваненко Валерий Иванович - "Европейская солидарность";





Коваленко Виктория Николаевна - "Родной дом";





Мартиян Сергей Михайлович - "Украина славная";





Маслак Юрий Владимирович - "За будущее";





Немчина Татьяна Федоровна - самовыдвиженец;





Ратников Дмитрий Геннадьевич - "Слуга народа";





Сапожко Игорь Васильевич - "Команда Игоря Сапожко "Единство";





Саук Андрей Николаевич - "Голос";

Новгород-Северский

Победивший на выборах в Новгород-Северском Черниговской области Олег Бондаренко 29 октября скончался в областной больнице Чернигова от коронавируса.

В мэры Новгород-Северского Черниговской области выдвинулись:

Кауфман Вячеслав Маркович - "Наш край";





Кропот Виктор Николаевич - "Слуга народа";





Крупельницкий Дмитрий Александрович - самовыдвиженец;





Могильный Александр Александрович - "Батькивщина";





Плотников Павел Александрович - самовыдвиженец;





Соловар Максим Михайлович - самовыдвиженец;





Ткаченко Людмила Николаевна - "Родной дом";

Ранее мы писали о том, что выборы на подконтрольной Киеву территории Донбасса невозможно провести в марте 2021 года из-за того, что нет возможности обеспечить безопасность избирателей.

Также "Страна" рассказывала, что местные выборы хотели провести в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Они не проводились 25 октября одновременно с местными выборами.