В воскресенье, 17 января, в Москве прошла церемония прощания с художественным руководителем "Ералаша" Борисом Грачевским.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Церемония прощания состоялась в московском Доме кино. На сцене, в окружении цветов, установили гроб с телом художественного руководителя "Ералаша". На большом экране демонстрировали фотографии кинорежиссера.

Проститься с Граческим пришли известная телеведущая Елена Малышева, Леонид Якубович и другие звезды.

В Москве попрощались с Борисом Грачевским. Фото: ria.ru

Напомним, создатель "Ералаша" узнал, что заразился коронавирусом 21 декабря и после этого находился дома.

27 декабря его госпитализировали в больницу с пневмонией. У Грачевского усилились одышка и слабость. Назначенные препараты не давали видимых результатов, поэтому его перевели в реанимацию. Режиссера подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В четверг, 14 января, Борис Грачевский умер.