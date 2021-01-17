В воскресенье, 17 января, около берегов Турции в Черном море затонул российский сухогруз "Арвин". Сейчас ведется поиск 15 членов экипажа.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел у берегов провинции Бартын на севере страны. На месте сейчас работают спасатели. По информации журналистов, там плохие погодные условия. Само судно "Арвин" шло в Бургас.

Сейчас к месту инцидента направляются не только спасательные службы, но и гражданские суда. По данным турецких СМИ, на российском судне было три спасательных шлюпки. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Напомним, 28 декабря прошлого года стало известно, что в Баренцевом море, у Новой Земли, затонуло судно "Онега". Из 19 человек экипажа спасти на данный момент удалось только двоих.

Также мы писали о том, как летом возле побережья Туниса затонуло судно с мигрантами, погибли 48 человек.