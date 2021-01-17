После аномального снегопада в Испании украинские туристы уже вторую неделю находятся в аэропорту Мадрида из-за отсутствия возможности вернуться домой.

Об этом сообщает "Сегодня".

В частности, шестеро украинцев прибыли в Испанию из Киева еще 3 января. Однако, в связи с действующим карантином, местные пограничники не пустили их в страну. Предполагалось, что назад в Украину они отправится 10 января. Но этому помешали сильные снегопады в Испании, из-за которых рейс в Киев пришлось отменить.

В связи с этим украинцам пришлось вынужденно жить в аэропорту - их разместили в жилом помещении для длительного пребывания в транзитной зоне. Посольство Украины заверило, что люди обеспечены всем необходимым.

Напомним, самый крупный за последние годы снегопад накрыл испанскую столицу Мадрид. В результате была ограничена работа аэропорта и железнодорожного транспорта. Север страны поставил температурный рекорд.

Похожая ситуация произошла в Китае. Там около сотни украинцев застряли, поскольку МАУ отменил рейс в Киев.