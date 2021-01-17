Массовая вакцинация на Западе препаратами компаний Moderna и Pfizer/BioNTec привела к неожиданным последствиям. Десятки людей уже умерли, у сотен пациентов отмечаются серьезные последствия после уколов.

Так, например, в США после прививок в течение буквально нескольких дней скончались 55 человек.

Об этом сообщает федеральная база данных США Vaccine Adverse Event Reporting System, как передает The Epoch Time.

В США были отмечены случаи, когда смерть наступала у привитых спустя несколько часов после вакцинации, как у 93-летнего мужчины из Южной Дакоты. Он скончался буквально через 2 часа после прививки.

Отмечены случаи когда пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации. Так, 66-летний постоялец дома престарелых в Колорадо почувствовал сонливость после прививки и не вставал с кровати целый день. На следующее утро его обнаружили в постели мертвым с полуоткрытыми глазами и пеной изо рта.

Американцы в общей сложности сообщили властям о 96 опасных для жизни осложнениях после вакцинации, а также о 24 случаях утраты трудоспособности, 225 пациентам потребовалась госпитализация после прививки.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Израиле после введения вакцины Phizer у 13 человек парализовало лицо.



