Во время действия карантинных ограничений, которые только подстегивают рост безработицы по всему миру, одним из доступных способов заработка стал сайт OnlyFans, на котором пользователи продают свои фото и видео эротического содержания.

Платформа обрела огромную популярность, а в социальных сетях одна за другой появлялись истории о девушках, бросивших работу или учебу и зарабатывающих десятки тысяч долларов в месяц.

Тем не менее, к концу 2020 года рынок эротического контента переполнился. В связи с этим многим уже не удается с легкостью обрести популярность в OnlyFans. На каждую историю успеха приходятся десятки историй провалов.

Журналистка The New York Times пообщалась с потерявшими работу во время пандемии создательницами контента для взрослых.



Саванна Бенавидез ушла с работы в июне, чтобы ухаживать за двухлетним сыном после того, как детский сад закрылся. В поисках подработки она создала аккаунт на OnlyFans и начала продавать обнаженные снимки. За полгода Бенавидез заработала 64 тысячи долларов (1,8 миллиона гривен) - теперь она не только может оплачивать счета, но и помогать семье и друзьям с арендной платой и кредитами.

"Я никогда столько не зарабатывала. Я даже не знаю, что делать с этими деньгами", - отметила Саванна.



Однако за каждой успешной историей скрываются десятки неудачных. 22-летнюю Лекси Эйксенбергер из Биллингса (штат Монтана) за период пандемии три раза увольняли из разных ресторанов. К октябрю у Лекси закончились деньги, поэтому она была вынуждена бросить колледж, где училась на стоматолога.

Девушка жертвовала плазму и занималась случайными подработками, но ей не хватало денег для оплаты счетов. В ноябре по советам друзей она зарегистрировалась на OnlyFans. За два месяца она заработала примерно 500 долларов (около 14 тысяч гривен).

"Девушки регистрируются на OnlyFans от отчаяния. Они переживают о том, смогут ли купить еду, заплатить за электричество и не оказаться на улице", - считает профессор социологии Государственного университета Нью-Йорка Анджела Джонс.

"Рынок откровенного контента переполнен. Идея о том, что люди могут зарегистрироваться на OnlyFans и сразу же начать купаться в деньгах, ничем не обоснована", - добавила эксперт.

Самые популярные создательницы контента на OnlyFans - это модели, порноактрисы или знаменитости, у которых уже есть огромное количество подписчиков в соцсетях. Им легко набрать аудиторию на новом аккаунте - стоит опубликовать ссылку в своем Twitter и Instagram. Но те, кто зарегистрировался на платформе из-за острых финансовых проблем, как правило, не имеют миллионов подписчиков.

Например, 36-летнюю Эль Марокко из Вест-Палм-Бич (штат Флорида) уволили с должности офис-менеджера в июле. Ее пособие по безработице не покрывает арендную плату в 1 600 долларов (45 тысяч гривен), счета за коммунальные услуги и расходы на еду, поэтому в ноябре она зарегистрировалось на OnlyFans.

У Эль не было популярных аккаунтов в соцсетях, поэтому ей пришлось наращивать подписчиков практически с нуля. Она привлекала аудиторию в свой аккаунт, публикуя посты в Twitter и Instagram, а также общаясь с людьми, которые лайкали и комментировали ее публикации. Это занятие оказалось более трудоемким и требующим большего времени, чем ожидала Марокко.

"Это полноценная работа, а ты тем временем пытаешься найти нормальную. Фанаты хотят, чтобы ты выкладывала фото каждый день. Ты постоянно сбиваешься с ног. Постоянно делаешь новые снимки", - сказала Эль.

За два месяца она заработала всего 250 долларов (около 7 тысяч гривен), несмотря на то, что по восемь часов в день создавала, публиковала и продвигала свой контент.

Кроме того, Эль переживает, что из-за аккаунта на OnlyFans ей сложнее будет найти работу в будущем.

"Если ты ищешь должности с графиком с девяти то пяти, то тебя могут не нанять, если узнают, что ты на OnlyFans. Они не захотят иметь дело с секс-работницей", - поделилась девушка.

Это произошло с Кристен Вонн, которая работала автомехаником в дилерском центре Honda. Коллеги нашли ее аккаунт на OnlyFans и стали смотреть снимки на рабочем месте - когда об этом узнал менеджмент, Вонн уволили.

Секс-работа в цифровом пространстве может казаться безопасной из-за того, что создательницы контента не сталкиваются с клиентами в реальности. Однако они зачастую подвергаются травле, доксингу, деанонимизации и каппингу (capping) - практике, когда подписчики делают скриншоты аккаунта и публикуют их в других соцсетях без разрешения автора.

Но некоторым аккаунт на OnlyFans принес как дополнительный заработок, так и уверенность в себе. Мать-одиночка Мелани Холл живет в штате Огайо, работает парамедиком и зарабатывает 13,3 доллара в час - она едва могла платить по счетам и кормить семью. В декабре Холл завела аккаунт на OnlyFans.

"Я мать троих детей. Никогда не думала, что кто-то захочет смотреть на меня голой. Это придало мне уверенности в себе", - рассказала Мелани. За месяц она заработала 700 долларов (около 19 тысяч гривен). Это кардинально не изменило ее жизнь, но благоприятно сказалось на рождественских праздниках.

"Мне впервые не пришлось выбирать между оплатой счета за электричество и подарками для моих детей. Впервые я смогла сделать это все сама", - говорит Мелани.

В декабре OnlyFans пользовались более 90 миллионов человек. Платформу используют уже более одного миллиона создателей контента, тогда как в 2019 году их было 120 тысяч. Компания отказалась давать комментарии изданию.

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Тем временем на эротический контент в социальных сетях обратил внимание даже Папа Римский. Так, Франциск I уже дважды отметил лайком откровенные фотографии.