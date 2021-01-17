Всего на данный момент болеют 808 военнослужащих. Фото: Минобороны

За минувшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусная болезнь подтвердилась у 53 военных. Всего в украинской армии зарегистрировано 808 активных случаев Covid-19.

Об этом информирует пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook в воскресенье, 17 января.

"По состоянию на 10:00 17 января в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 808 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 14 131 человек, летальных случаев - 38", - рассказали в ВСУ.

За последние 24 часа в учреждения здравоохранения госпитализированы 10 бойцов. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 43 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 20 человек.

Covid-19 за сутки подтвердился у более 50 украинских военных. Скриншот: Фейсбук

По состоянию на утро воскресенья, 17 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 990 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 160 682 человека.

В лидерах по числу новых случаев коронавируса оказались Киев (793), а также Киевская (362) и Запорожская (332) области.

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