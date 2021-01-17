За минувшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусная болезнь подтвердилась у 53 военных. Всего в украинской армии зарегистрировано 808 активных случаев Covid-19.

Об этом информирует пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook в воскресенье, 17 января.

"По состоянию на 10:00 17 января в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 808 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 14 131 человек, летальных случаев - 38", - рассказали в ВСУ.

За последние 24 часа в учреждения здравоохранения госпитализированы 10 бойцов. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 43 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 20 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 17 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 990 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 160 682 человека.

В лидерах по числу новых случаев коронавируса оказались Киев (793), а также Киевская (362) и Запорожская (332) области.