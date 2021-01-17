В "Укрзализныце" рассказали, что планируют запустить проект скоростного сообщения с Харьковом, Львовом и Одесской. Ожидаемый уровень скорости будет от 300 до 350 км/час.

Об этом рассказал глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения в Украине между Киевом и Львовом, Киевом и Харьковом и Киевом и Одессой. Сейчас этот проект обговаривается, есть заинтересованные участники. Я говорю про скоростные поезда с уровнем скорости до 300-350 км/час. Для этого нам нужны инвестиции, мы с "Укрзализныцей" сами этот проект не осилим", - сказал он.

Владимр Жмак уточнил, что для данного проекта компания сейчас активно ищет инвесторов.

Напомним, в ходе этого же интервью глава "Укрзализныци" рассказал, что компания планирует усиливать контроль за соблюдением норм провоза багажа пассажирами поездов, чтобы избежать убытков.

Кроме того, чиновник рассказал, что зарабатывает за месяц 625 000 гривен.