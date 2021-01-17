В Израиле по меньшей мере у 13 человек случился лицевой паралич после того, как им ввели вакцину от коронавируса компании Phizer.

Об этом сообщает WION.

"По крайней мере, 28 часов я ходил с этим. Я не могу сказать, что сейчас всё полностью исчезло, но, кроме этого, у меня не было других симптомов", - рассказал журналистам один из вакцинированных.

При этом в министерстве здравоохранения Израиля уточнили, что количество подобных инцидентов может быть больше. Однако причин отказываться от следующего этапа прививания от коронавируса чиновники не видят.

Сейчас клиники принимают решение о введении второй дозы вакцины в каждом отдельном случае.

Напомним, в Израиле в воскресенье, 17 января, начался новый этап вакцинации от коронавируса. Теперь начнут прививать людей в возрасте от 45 лет и старше.

Также мы писали, что израильская полиция расследует возможную контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину.