В Италии, где недавно выявили новый штамм коронавируса, владельцы ресторанов нарушают карантинные ограничения, установленные властями. Ограничительные меры в этой стране предусматривают запрет на обслуживание клиентов после 18:00 и разрешают лишь торговлю на вынос.

Об этом сообщает Euronews в своем репортаже.

В частности, жители Рима поддержали владельца ресторана Loste Ria, и пошли на ужин в заведение вопреки карантинным ограничениям.

"Ограничения, которые власти вводят в связи с этой так называемой чрезвычайной ситуацией, разрушают всех нас, как психологически, так и экономически", - говорит Маурицио, один из посетителей ресторана Loste Ria, который в тот момент был буквально набит до отказа гостями.



А тем временем на кухне под руководством шеф-повара и владельца ресторана Армандо Минотти вовсю кипела работа.

"Мы открылись, потому что у меня семья - жена и трое детей. Мы живем отдельно друг от друга. И я вам скажу, что в течение трех недель у меня не было возможности давать им деньги каждую неделю, что бы они покупали продукты и хотя бы как-то заполняли холодильник, что бы мои дети могли есть. Нам приходит конец", - заявил повар.

Также негде яблоку упасть и в римском ресторане Fuoco & Farina. Его владелец Макс Виетри требует справедливости для всех.

"Давайте на чистоту. Если я открываю ресторан и работаю до 22.00, как и многие другие, значит ли это, что мои клиенты заразятся коронавирусом, а те, кто ходят в супермаркеты, прочие магазины, ездят в автобусах, не заразятся? Закрывайте все коммерческие предприятия, как это было у нас в марте прошлого года. На это я согласен. Но вы не заставите меня закрыть ресторан, когда бизнесмены занятые в других сферах деятельности, работают", - говорит предприниматель.

Оригинально подошли к протесту против ограничительных мер и в Бельгии. Там, в местечке Пепенстер, хозяйка бара Кристель в знак протеста просто поселилась в своем заведении. Женщина отказывалась от твердой пищи, ела суп и пила кофе.

"Деревня без кафе - мертвая деревня" - считает Кристель, которая стремится привлечь внимание властей к проблеме. Несмотря на то, что правительство помогает рестораторам, они считают, что этих шагов недостаточно, чтобы спастись от окончательного закрытия заведений.

Видео: YouTube/ euronews

Тем временем в Англии юный школьник Кайл Белл из Манчестера недавно устроил техно-вечеринку в туалете католического колледжа Святого Антония вопреки локдауну.

А в Украине за первые дни жестких карантинных ограничений заведения общественного питания потеряли четверть выручки.