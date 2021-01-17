Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий предупредил переболевших коронавирусом, что ныряние в прорубь на Крещение может негативно сказаться на их и так подорванном здоровье.

Об этом передает ТСН.

"Это очень большой стресс для организма, большой выброс кортизола, когда человек ныряет, плюс переохлаждение, организм далеко не готов к таким нагрузкам", - сказал он.

В то же время Жиравецкий рассказал, что если человек переболел коронавирусом полгода назад – то это еще полбеды. А если совсем недавно, то от ныряния следует воздержаться.

"Я даже не рекомендую заниматься спортом месяц, потому что вижу, что люди получают негатив. У меня были пациенты, которые ныряли еще до появления коронавируса... Так вот у одного пациента было обострение герпеса, при том, что сыпь появилась не на губах, а на теле. Еще от коллег знаю об одном пациенте, у которого отказали почки в 60 лет после того, как он нырнул в холодную воду. У него еще развилось аутоиммунное заболевание, возможно, оно у него было, но это было как провокация, и врачи его не смогли спасти", - добавил он.

Напомним, перед Крещением, 16-18 января, в Украине ожидаются сильные морозы. Температура ночью будет около 14-20 градусов ниже нуля, а в некоторых областях похолодает до -24.