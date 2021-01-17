В пятницу, 15 января, на платформе Netflix вышел фильм "Смертельная зона" (Outside the Wire), события которого разворачиваются на охваченной войной территории Украины в 2036 году.

Примечательно, что это первый фильм на стриминговом сервисе, вышедшим с украинской озвучкой в день релиза. Несмотря на то, что история повествует о событиях в Украине, сама лента была снята в Будапеште. При этом на локациях можно увидеть надписи "Крим - це Україна!" и "Слава Україні", а также вывески на украинском языке.

Согласно сюжету новой ленты, Украина как единая страна прекратила свое существование и на ее территории идет война между поддерживаемыми Россией "красными" во главе с неким Виктором Ковалем и проукраинским "Сопротивлением". При этом Коваль взорвал в центре Киева грязную ядерную бомбу.

На этом фоне США присылает в Украину миротворческий контингент, но они практически не выходят за границы охраняемого периметра и не могут справиться с пророссийскими силами. В боевых действиях со стороны США совместно с морпехами используются дроны и военные роботы разных типов. У "красных" тоже есть боевые роботы российского производства.

Лейтенант Томас Харп - один из пилотов, управляющий дроном с территории США, нарушает прямой приказ и, пытаясь спасти взвод морпехов, уничтожает вместе с противником и нескольких американских солдат. В качестве наказания его отправляют в Украину под начало загадочного капитана Лео, миссия которого - найти и уничтожить законсервированные пусковые шахты ядерных ракет, которые, оказывается, еще остались на территории страны и могут попасть в руки Коваля (который, по данным ЦРУ, уже вышел из под контроля России).

Однако Лео является не человеком, а боевым андроидом, который умеет принимать самостоятельные решения.

В итоге в своих самостоятельных решениях робот Лео зашел так далеко, что вышел из под контроля и начал свою игру, вступив в переговоры с Ковалем, но потом его убил и завладел кодами доступа к пуску ракет. В конце фильма он уже активировал процесс запуска ракеты с ядерной боеголовкой с целью удара по США, но в последний момент его убивает Томас Харп.

При этом в намерениях нанести ядерный удар по США Лео поддерживают и лидеры украинского "Сопротивления". Они заявляют, что американцы специально поддерживают войну в Украине, чтоб создавать проблемы для России и заканчивать ее не хотят.

Небольшую рецензию на фильм написал журналист Андрей Манчук.

"На горизонте возникла грандиозная кинозрада.



В США вышел боевик "Outside the Wire" ("Смертельная зона"). События разворачиваются на территории Украины в 2036 году. Украинского государства не существует, правительства - тоже. Идет гражданская война между "пророссийскими повстанцами" комбата Виктора Коваля - так называемыми "Красными" - и украинскими националистическими "ополченцами" (да, перевод звучит очень иронично).

В Киеве взорвали "грязную" ядерную бомбу, местные жители прозябают в постапокалиптических руинах и зараженных холерой лагерях беженцев - но зато разговаривают на хорошем правильном украинском. А стены бараков исписаны надписями "Слава Україні! Героям слава! Україна - понад усе! Крым - Украина!".

Американские войска заботливо следят за тем, чтобы все это продолжалось до бесконечности. Они сидят за укрепленным периметром, и убивают людей с помощью дронов, цинично называя смерть мирных жителей "сопутствующим ущербом".

"Каково это - видеть результаты своей работы? Местные осиротели не из-за гражданской войны. Их дома разрушили ваши бомбы… США хотят дестабилизировать Россию, затягивая конфликт в нашей стране", - говорит американскому оператору американского дрона вождиня украинских патриотов, которые начали что-то понимать после двадцати с лишним лет войны.

Впрочем, это понимают даже роботы. Боевая робототехника российского и американского производства активно используется в конфликте, но Пентагон тайно задействует в нем прототип андроида - совершенного убийцу с феноменально развитым интеллектом. Андроид осознает, что причиной войны являются США, и принимает решение ее устранить.

"Я должен уничтожить монстра - себя, и должен уничтожить своего создателя. Америка… она должна понять, что войны должны прекратиться. А я - это лицо нескончаемой войны", - говорит боевой андроид, собираясь запустить по Вашингтону старые советские ядерные ракеты.

Для этого он налаживает связи с Ковалем, который выходит из подчинения Москве - и одновременно договаривается с украинскими "ополченцами". "Американцы поймут, что такое "сопутствующий урон" - иронично говорит украинская патриотка", - пишет Андрей Манчук.

Видеотрейлер фильма

Видео: Netflix

Напомним, недавно в сети начали обсуждать тизер игрового полнометражного фильма украинского режиссера Олега Сенцова под названием "Носорог", на который государство выделило 25 миллионов гривен. События фильма будут разворачиваться в Украине в эпоху бандитских 90-х. По сюжету бывший бандит вспоминает периоды своей жизни, своего падения, в котором он потерял свою семью.

Также мы писали об украинском фильме "Атлантида", который наша страна отправила на "Оскар".