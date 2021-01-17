Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что аннексия Россией украинского Крыма является результатом действий Соединенных Штатов, которые хотели, чтобы Украина и Грузия были в НАТО.

Об этом он рассказал в интервью Spiegel.

"Событиям с Крымом предшествовало расширение НАТО. Однако на этом не закончилось, дискуссия пошла в другое русло - и прежде всего из-за Америки - о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было ничто иное, как стратегия окружения России. Возвращение Крыма - нарушение международного права? Это утверждение не затрагивает вопроса о причине. Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса. Я не вижу, чего санкции должны достичь, ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине", - сказал он.

В то же время Шредер заявил, что в некоторых вопросах Кремль пересекает "допустимые границы". Как пример он привел хакерскую атаку на Бундестаг и тесные связи Москвы с партией "Альтернатива для Германии".

Напомним, Европейский суд по правам человека признал частично приемлемой к рассмотрению по существу и удовлетворил жалобу Киева в деле "Украина против РФ" о систематических нарушениях прав человека в Крыму.

Также "Страна" рассказывала, что в законопроекте министерства по делам оккупированных территорий предлагается учредить на этих территориях "день памяти жертв вооруженной агрессии РФ".