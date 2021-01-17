Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в прямом эфире телеканала "НАШ" заявил, что знает четыре языка, включая французский. Тем не менее, в ответ на просьбу телеведущей обратиться к зрителям на французском, дипломат это сделать отказался.

"Ну, конечно, я знаю английский, я знаю немецкий, я знаю испанский и я знаю французский. Я знаю еще несколько языков, например итальянский, но я на нем свободно не говорю", - сказал Климкин.

Ведущая канала попросила экс-главу МИД Украины попрощаться с телезрителями и пожелать им хорошего дня на французском языке, однако Климкин отказался, использовав для этого различные предлоги.

"Нет, ну слушайте, ну у нас же канал "НАШ". Давайте все-таки спокойно. Потом вы меня поймаете, что еще и латиница будет. Так что всем хорошего дня с классным снегом! А про языки мы поговорим в следующем эфире", - сказал дипломат.

При этом попытка ведущей добиться от бывшего руководителя МИД нескольких слов на испанском языке тоже не увенчалась успехом.

Павел Климкин работал на посту министра иностранных дел Украины с июня 2014 года по май 2019 года при президенте Порошенко.

Напомним, недавно экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, экс-глава МИД Павел Климкин и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка объявили о создании "платформы" для выработки важных для страны решений и формирования некой антикризисной команды.

Ранее мы писали, что Климкин год назад начал работу в аналитическом центре "Украинский институт будущего", где возглавил программу европейских, региональных и российских исследований.