Климкин в прямом эфире похвастался знанием французского языка, но не смог на нем ничего сказать. Видео
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в прямом эфире телеканала "НАШ" заявил, что знает четыре языка, включая французский. Тем не менее, в ответ на просьбу телеведущей обратиться к зрителям на французском, дипломат это сделать отказался.
"Ну, конечно, я знаю английский, я знаю немецкий, я знаю испанский и я знаю французский. Я знаю еще несколько языков, например итальянский, но я на нем свободно не говорю", - сказал Климкин.
Ведущая канала попросила экс-главу МИД Украины попрощаться с телезрителями и пожелать им хорошего дня на французском языке, однако Климкин отказался, использовав для этого различные предлоги.
"Нет, ну слушайте, ну у нас же канал "НАШ". Давайте все-таки спокойно. Потом вы меня поймаете, что еще и латиница будет. Так что всем хорошего дня с классным снегом! А про языки мы поговорим в следующем эфире", - сказал дипломат.
При этом попытка ведущей добиться от бывшего руководителя МИД нескольких слов на испанском языке тоже не увенчалась успехом.
Павел Климкин работал на посту министра иностранных дел Украины с июня 2014 года по май 2019 года при президенте Порошенко.
Напомним, недавно экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, экс-глава МИД Павел Климкин и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка объявили о создании "платформы" для выработки важных для страны решений и формирования некой антикризисной команды.
Ранее мы писали, что Климкин год назад начал работу в аналитическом центре "Украинский институт будущего", где возглавил программу европейских, региональных и российских исследований.