В Украине, где сегодня подтвердились 5 990 новых случаев заражения коронавирусом, в лидерах оказались Киев (793), а также Киевская (362) и Запорожская (332) области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Меньше всего новых пациентов вчера подтвердилось в Кировоградской области - 35 случаев.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 17 января:

Киев - 793

Винницкая область - 176

Волынская область - 178

Днепропетровская область - 309

Донецкая область - 234

Житомирская область - 155

Закарпатская область - 141

Запорожская область - 332

Ивано-Франковская область - 153

Киевская область - 362

Кировоградская область - 35

Луганская область - 101

Львовская область - 315

Николаевская область - 328

Одесская область - 330

Полтавская область - 299

Ровенская область - 145

Сумская область - 224

Тернопольская область - 107

Харьковская область - 315

Херсонская область - 90

Хмельницкая область - 168

Черкасская область - 307

Черновицкая область - 195

Черниговская область - 198

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 17 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 990 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 160 682 человека.

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