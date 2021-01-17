В трех областях Украины просело количество суточных заражений Covid-19. Статистика по регионам
В Украине, где сегодня подтвердились 5 990 новых случаев заражения коронавирусом, в лидерах оказались Киев (793), а также Киевская (362) и Запорожская (332) области.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.
Меньше всего новых пациентов вчера подтвердилось в Кировоградской области - 35 случаев.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 17 января:
Киев - 793
Винницкая область - 176
Волынская область - 178
Днепропетровская область - 309
Донецкая область - 234
Житомирская область - 155
Закарпатская область - 141
Запорожская область - 332
Ивано-Франковская область - 153
Киевская область - 362
Кировоградская область - 35
Луганская область - 101
Львовская область - 315
Николаевская область - 328
Одесская область - 330
Полтавская область - 299
Ровенская область - 145
Сумская область - 224
Тернопольская область - 107
Харьковская область - 315
Херсонская область - 90
Хмельницкая область - 168
Черкасская область - 307
Черновицкая область - 195
Черниговская область - 198
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 17 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 990 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 160 682 человека.
Так же мы рассказывали, что доктор призвала украинцев не забивать головы изучением терапии коронавируса.