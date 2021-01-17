Неизвестные американки знакомились с участниками штурма Капитолия через приложение Bumble, чтобы потом выдать злоумышленников ФБР. Девушки расспрашивали участников событий 6 января об их действиях и передавали скриншоты переписок в спецслужбы.

Об этом сообщают пользователи Twitter.

Одна из пользовательниц социальной сети сообщила, что ее знакомая изменила информацию о себе в графе "политические убеждения" на "консервативные", чтобы знакомиться с участниками штурма Капитолия. Злоумышленники присылали американке фотографии и видео из захваченного 6 января здания Конгресса. После этого девушка передала эти данные ФБР для помощи в поиске преступников.

Такую стратегию похвалил ветеран Национальной службы Центрального разведывательного управления США Джон Сифнер.

"Хорошо сработано", - прокомментировал он.

Через некоторое время после публикации твитов пресс-служба администрации приложения Bumble заявила, что разработчики "приняли меры в отношении аккаунтов, разместивших запрещенный контент и нарушивших пользовательские соглашения". Также в целях предотвращения "неправильного использования" сервиса из приложения пропал фильтр "политические взгляды"

Напомним, 6 января в Конгрессе проходило утверждение результатов выборов президента США, согласно которым победил демократ Джо Байден. С этим не согласились сторонники Трампа, которые устроили массовый митинг и захватили здание Капитолия.

В ходе захвата здания по официальным данным погибли 5 человек. Заседание Конгресса пришлось прервать на несколько часов, но затем дебаты восстановились и победа Байдена была официально утверждена.