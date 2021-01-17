В воскресенье утром, 17 января, в Борисполе Киевской области началось голосование на перевыборах мэра. А в Броварах, помимо градоначальника, также изберут и местных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального избирательного комитета.

Избирательные участки были открыты в 08:00, а закроются в 20:00. Выборы мэра Броваров пройдут согласно судебному решению - 9 ноября прошлого года Киевский окружной административный суд признал несостоявшимися выборы мэра и депутатов, обязав территориальную избирательную комиссию провести повторные выборы.

Согласно данным ЦИК, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко получил 44,07% голосов, а представитель "Слуги народа" Дмитрий Ратников 13,37%.

В Борисполе повторные выборы назначены из-за того, что победитель избирательной гонки умер. Анатолий Федорчук, который возглавлял город с 2006 года, скончался от коронавируса 28 октября 2020 года, еще до объявления официальных результатов.

Так же сегодня проходят повторные выборы мэра и в Новгород-Северском (Черниговская область). Победивший здесь Олег Бондаренко 29 октября скончался в областной больнице Чернигова от коронавируса.

Напомним, выборы на подконтрольной Киеву территории Донбасса невозможно провести в марте 2021 года из-за того, что нет возможности обеспечить безопасность избирателей.

Также "Страна" рассказывала, что местные выборы хотели провести в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Они не проводились 25 октября одновременно с местными выборами.