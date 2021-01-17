В день инаугурации, 20 января, избранный президент США Джо Байден выполнит почти "дюжину своих обещаний". Среди них внесение изменений в политику в сфере жилья, студенческих кредитов, климата и иммиграции.

Об этом сообщил новый руководитель персонала администрации Байдена Рон Клейн в служебной записке, которая попала в распоряжение к журналистам, передает Reuters.

Первыми решениями Байдена на президентской должности будут возвращение США к выполнению Парижского климатического соглашения, отмена запрета на поездки в некоторые страны с большинством мусульманского населения, продление моратория на выплату по федеральным студенческим кредитам, прекращение выселений и выкупа заложенного имущества, обязательное использование масок для поездок между штатами и т. д.

Эти действия будут олицетворять отмену политики, проводимой предшественником демократа Дональдом Трампом и не потребуют одобрения Конгресса.

Также Байден собирается представить парламентариям предложение по иммиграции, которое позволит получить гражданство миллионам человек без документов. Такое решение должен одобрить Конгресс.

Отметим, что эти шаги были объявлены Байденом во время предвыборной кампании, еще до того, как США пострадали от пандемии коронавирусной болезни Covid-19.

Напомним, торжественная церемония вступления Байдена в должность состоится 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

Ранее мы писали, что инаугурацию будет транслировать один из украинских телеканалов.