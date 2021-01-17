Немецкая овчарка избранного президента США Джозефа Байдена по кличке Мейджор вступит в "должность первой собаки Соединенных Штатов". Для этого животное поучаствует в церемонии "индогурации" (dog - собака анг., - Ред.) в воскресенье, 17 января.

Об этом информирует ассоциация Delaware Humane Association, которой и принадлежит инициатива этого мероприятия.

Мейджор станет первой собакой из приюта, которая поселится в Белом доме. Все сборы от индогурации пойдут на благотворительность.

Примечательно, что Мейджор вступит в "должность" на три дня раньше своего хозяина. Инаугурация Байдена пройдет 20 января.

Несколько месяцев назад избранный президент США пообещал вернуть традицию, согласно которой с начала прошлого века у всех президентов Соединенных Штатов в Белом доме были собаки. Действующий глава государства Дональд Трамп ее нарушил.

Отметим, что после инаугурации Байдена в Белый дом переедут две немецкие овчарки, Мейджор и Чемп. Второго демократ приобрел у заводчика.

Напомним, недавно, на Рождество западного обряда, пресс-служба Байдена обнародовала поздравительные ролики, в которых поучаствовали питомцы избранного президента.

А в конце ноября Байден сломал ногу, играя с Мейджером. Оказалось, он хотел схватить пса за хвост.