Задержанного в пятницу Уэсли Аллена Билера с 500 патронами и пистолетом, который пытался проникнуть в Капитолий с оружием, освободили. Прокуратура не стала требовать его ареста.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам самого задержанного, задержание было ошибкой, ведь никакого злого умысла у него не было. Также Билер рассказал, что работал охранником в центре Вашингтона в преддверии инаугурации Джо Байдена.

Мужчина утверждает, что выходя из дома забыл, что у него в автомобиле лежало огнестрельное оружие. А когда вспомнил об этом, возвращаться уже было поздно. Дома у него, как оказалось, есть необходимая лицензия.

Источник рассказал, что задержанный не связан с экстремистами, поэтому у правоохранителей к нему осталась лишь одна претензия – ношение оружия без лицензии.

Напомним, 6 января, в день утверждения результатов выборов президента США, согласно которым победил Джо Байден, сторонники Трампа устроили митинг и захватили Капитолий. В результате захвата здания погибли люди.

Также сообщалось, что в день инаугурации Байдена, 20 января, в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа собираются на "Марш миллиона ополченцев".